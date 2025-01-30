Кількість загиблих у Сумах зросла: під завалами будинку знайшли тіло жінки

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в місті Суми ще більше зросла. Під завалами будинку знайшли тіло 37-річної жінки.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

У повідомленні додали, що від удару ворожого ударного безпілотника по житловому будинку 12 людей отримали поранення, серед них - 8-річна дівчинка.

Жінка, яку дістали з-під завалів, була матір'ю цієї пораненої дівчинки.

Наразі кількість загиблих внаслідок російського удару БпЛА зросла до 8 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Сумах важкі поранення дістав 17-річний Денис Журба, який перебуває в лікарні у критичному стані.

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