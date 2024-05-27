Підступні удари РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих далі зростає

Наразі на місці зруйнованого РФ будівельного гіпермаркету "Епіцентру" в Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Кількість загиблих зросла до 16.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Харків. До 16 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету", повідомили о 12:47 у відомстві.

Зауважимо, що півтори години тому МВС інформувало про 15 жертв. Серед загиблих є 12-річна дівчинка та її мати. Крім того, через російські обстріли міста 44 людини постраждали.

В МВС інформують, що наразі рятувальники розібрали близько 30% завалів. Втім, їм доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупанти не вперше застосовують тактику подвійних ударів, наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, 25 травня, армія Росії вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та центральній частині міста. У лікарні наразі перебуває 21 людина. Стан двох травмованих важкий. Вони перебувають у реанімації.

Читайте також: