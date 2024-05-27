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Підступні удари РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих далі зростає

Підступні удари РФ по "Епіцентру" в Харкові: кількість загиблих далі зростає

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Серед загиблих - 12-річна дівчинка.

Наразі на місці зруйнованого РФ будівельного гіпермаркету "Епіцентру" в Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Кількість загиблих зросла до 16.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. 

"Харків. До 16 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету", повідомили о 12:47 у відомстві. 

Зауважимо, що півтори години тому МВС інформувало про 15 жертв. Серед загиблих є 12-річна дівчинка та її мати. Крім того, через російські обстріли міста 44 людини постраждали.

В МВС інформують, що наразі рятувальники розібрали близько 30% завалів. Втім, їм доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупанти не вперше застосовують тактику подвійних ударів, наголосили у міністерстві. 

Нагадаємо, 25 травня, армія Росії вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові та центральній частині міста. У лікарні наразі перебуває 21 людина. Стан двох травмованих важкий. Вони перебувають у реанімації. 

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