Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 14 осіб

Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 14 осіб

Понад шість десятків рятувальників залучені до роботи на місці трагедії.

Внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА, за останніми даними, загинули 14 людей.

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Про це сьогодні, 30 березня, повідомила пресслужба ДСНС області.

"Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт на будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковано тіла загиблих 14 людей, 1 людина померла у реанімаційному відділенні лікарні", - поінформували надзвичайники.

До робіт залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки. Також працюють 2 крани, 2 навантажувачі, екскаватор, 2 самоскиди.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетного удару по дев’ятиповерховій адміністративній будівлі в Миколаєві у вівторок, 29 березня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ здійснила цей удар дуже підступно: у той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги.