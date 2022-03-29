Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 12 осіб

33 людини отримали поранення.
У вівторок, 29 березня, російські окупанти обстріляли Миколаївську ОДА. Кількість загиблих під завалами наразі зросла до 12 осіб.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, з-під завалів зруйнованої Миколаївської ОДА вже дістали тіла 12 загиблих. 33 людини отримали поранення,
У ДСНС повідомляли, що обстріл у Миколаєві стався близько 08:45. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Сталося руйнування центральної секції будівлі від дев'ятого до першого поверху.
"Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги.
Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
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