Кількість загиблих від ракетного удару по Харкову зросла — ДСНС

Під завалами промислового підприємства можуть перебувати люди.
Внаслідок ворожої атаки по підприємству в Харкові в середу, 20 березня, загинуло щонайменше 4 людей.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
За інформацією рятувальників, станом на 16:50 було відомо також про 7 постраждалих від терористичного удару російської армії.
Під завалами промислового підприємства, ймовірно, ще перебувають люди.
Рятувальна операція триває.
“У зв’язку з великою кількістю легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерховою руйнацією площа пожежі збільшилася до 10 тисяч кв.м”, - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки по Харкову постраждали щонайменше п'ятеро осіб, крім того, було відомо про трьох загиблих.
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