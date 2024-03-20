Кількість загиблих від ракетного удару по Харкову зросла — ДСНС

Під завалами промислового підприємства можуть перебувати люди.

Внаслідок ворожої атаки по підприємству в Харкові в середу, 20 березня, загинуло щонайменше 4 людей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

За інформацією рятувальників, станом на 16:50 було відомо також про 7 постраждалих від терористичного удару російської армії.

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Під завалами промислового підприємства, ймовірно, ще перебувають люди.

Рятувальна операція триває.

“У зв’язку з великою кількістю легкозаймистих матеріалів у будівлі і міжповерховою руйнацією площа пожежі збільшилася до 10 тисяч кв.м”, - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки по Харкову постраждали щонайменше п'ятеро осіб, крім того, було відомо про трьох загиблих.

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