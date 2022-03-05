Кількість загиблих від вторгнення Росії в Україну зросла до 351 особи - дані ООН

Кількість загиблих від вторгнення Росії в Україну зросла до 351 особи - дані ООН

В ООН оновили інформацію про кількість жертв від російської армії.

З 4:00 24 лютого 2022 р., коли почалося вторгнення Росії на територію України, до 24:00 4 березня 2022 р. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1058 жертв серед цивільного населення Україні: 351 убитий та 707 поранених.

Про це повідомляється на сайті ООН.

За інформацією ООН, всього в результаті вторгнення окупантів було вбито 351 особу: 71 чоловік, 41 жінка, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, а також 10 дітей та 217 дорослих, стать яких поки що невідома.

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Всього поранено 707 осіб: 58 чоловіків, 40 жінок, 11 дівчаток і 2 хлопчики, а також 23 дитини та 573 дорослих, стать яких поки що невідома.

Донецька та Луганська області: 471 загиблий (86 убитих та 385 поранених)

На території, яка контролюється урядом України: 355 жертв (63 убитих та 292 поранених)

На території, контрольованій самопроголошеними «республіками»: 116 жертв (23 убитих та 93 поранених).

Інші області України (м. Київ, а також Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Одеська, Сумська, Запорізька, Житомирська області) у місцях, які перебували під контролем Уряду на момент втрат: 587 убитих (265 убитих та 322 постраждалих).

Повідомляється, що більшість жертв серед цивільного населення, зафіксованих з 4 години ранку 24 лютого до 12 години ночі 4 березня, сталося внаслідок застосування засобів вибухової дії з великою площею поразки, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетно-авіаційної техніки.

УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо останніми днями, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримувалося, і багато повідомлень все ще не було підтверджено.

Нагадаємо, кількість українців, що виїхали з країни, на вихідних може досягти 1,5 мільйона осіб.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 11 годину 5 березня 2022 від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 32 дитини, 70 отримали поранення.