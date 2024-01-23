Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову знову зросла

У Харкові зростає кількість загиблих внаслідок ракетного удару 23 січня. Станом на 17:30 відомо вже про сімох жертв російської атаки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки. Пошукові роботи тривають.

"Загалом внаслідок ранкових обстрілів міста вже загинуло семеро людей", - наголосили у ДСНС.

Відомо про 57 мирних мешканців, які отримали поранення під час ракетного удару. Серед травмованих також восьмеро дітей.

Нагадаємо, вночі проти 23 січня окупанти завдали ударів по Харкову. Росіяни били по району житлової та цивільної забудови.

Втім, вже зранку у Харкові знову пролунали вибухи. Окупанти РФ атакували цивільну інфраструктуру: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі.

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