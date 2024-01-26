Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову знову зросла

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару вранці 23 січня. Станом ранок 26 січня відомо про 11 жертв атаки РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

"Незважаючи на зусилля медиків, сьогодні вночі у лікарні померла 61-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогоднішній ранок внаслідок ракетного удару по Харкову 23 січня загинули 11 осіб.

Нагадаємо, 23 січня російська армія тричі атакувала місто Харків ракетами: вночі, зранку та пізно ввечері. Окупанти вдарили по житловому сектору міста та цивільній інфраструктурі.

Під час ранкового ракетного удару ракета влучила просто у під'їзд багатоповерхівки. Зокрема, під завалами багатоповерхівки знайшли тіло дівчинки. Також загинула її мама.

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