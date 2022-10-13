Кількість замінованих об'єктів на Херсонщині перед нападом РФ не зменшувалася - Наєв

На Херсонському напрямку перед наступом РФ на Україну кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалася, все було у працездатному стані, і відповідні команди командирам були надані своєчасно.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На території Херсонської області мінно-вибухове загородження, а також підготовка до підриву окремих мостів та інфраструктури було здійснене ще від 2016 року. Надалі війська, які виконували завдання, я наголошую, стабілізаційної дії, вони ратувалися, змінювалися. Постійно підтримували ті системи, які були закладені спочатку, у належному стані", - сказав він.

За його совами, за це час, коли цей напрямок 2019-2020 року перебував під наглядом, на цих мінах була здійснена тільки заміна підривачів, адже через певний період і вплив погодних умов вони виходили з ладу.

"Кількість мінно-вибухових загороджень як була закладена 2016 року, вона була трішки збільшена, а ніяк не зменшена. Відповідно перевірялися лінії по яких здійснювалося управління підриву тими, чи іншими об'єктами. Безпосередньо восени 2021 року були перевірені досконало всі об'єкти, всі мінно-вибухові загородження, вони були справні. А також 2022 року за добу до вторгнення, десь 22 лютого, була дана команда підрозділам, які виконували там завдання, через їх командувача, на приведення всіх цих об'єктів до знищення, приведення в готовність номер 1. Надалі вона була передана тим підрозділам, які відповідали за безпосереднє виконання", - сказав Наєв.

З його слів, на перешийках безпосередньо перебував один батальйон. Командир цього батальйону здійснював управління і підрив цих об'єктів.

"Відповідно, як ми бачили на початку агресії було присвоєно Героя України одному військовослужбовцю з цього батальйона, який здійснив підрив одного з мостів ціною власного життя. Як відбувалися там бойові дії і яким чином хто діяв, на це можуть відповісти ті командири, які безпосередньо там виконували ці завдання. Але головне, кількість мінно-вибухових загороджень не знижувалося, все було у працездатному стані і відповідні команди розпорядження тим генералам і офіцерам, які були на цьому напрямку, були надані своєчасно", - зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначимо, у соцмережах користувачі поширюють інформацію, що начебто російські війська в перші дні повномасштабного вторгнення успішно окупували Херсонщину, тому що з українського боку розмінували адміністративну межу з Кримом.

Нагадаємо, на Херсонщині одним із найважчих місць оборони України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, було ухвалене рішення підірвати Генічеський автомобільний міст.

Виконати це завдання зголосився інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст, але відійти звідти вчасно він не встиг.

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