Кількість жертв трагедії на Інгулецькій шахті зросла: деталі
Два гірники опинилися в пастці внаслідок витоку пульпи на Інгулецькій шахті.
Внаслідок трагедії на Інгулецькій шахті виявлено тіло одного з двох гірників. Його підіймають на поверхню.
Про це написав керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — зазначив він.
Відповідні служби цілодобово працюють на місці, докладаючи максимум зусиль.
«Аварійно-пошукові роботи тривають», — зазначив Райкович.
Як ми писали, на шахті «Інгульська» ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) 11 листопада сталася надзвичайна ситуація. Так, в підземній виробці відпрацьованого блоку прорвало гідрозакладальну суміш, внаслідок чого було затоплено два горизонти шахти.
У шахті перебувало четверо працівників. Двом із них вдалося самостійно вибратися. Станом на 12 листопада доля ще двох залишалася невідомою.