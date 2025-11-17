ТСН у соціальних мережах

Кількість жертв трагедії на Інгулецькій шахті зросла: деталі

Два гірники опинилися в пастці внаслідок витоку пульпи на Інгулецькій шахті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Шахта

Шахта / © Associated Press

Внаслідок трагедії на Інгулецькій шахті виявлено тіло одного з двох гірників. Його підіймають на поверхню.

Про це написав керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — зазначив він.

Відповідні служби цілодобово працюють на місці, докладаючи максимум зусиль.

«Аварійно-пошукові роботи тривають», — зазначив Райкович.

Як ми писали, на шахті «Інгульська» ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) 11 листопада сталася надзвичайна ситуація. Так, в підземній виробці відпрацьованого блоку прорвало гідрозакладальну суміш, внаслідок чого було затоплено два горизонти шахти.

У шахті перебувало четверо працівників. Двом із них вдалося самостійно вибратися. Станом на 12 листопада доля ще двох залишалася невідомою.

