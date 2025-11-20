ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1808
1 хв

У Тернополі зросла кількість загиблих після удару РФ: що відомо (фото)

Кількість жертв ракетного удару зросла до 27, серед загиблих — троє дітей.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Наслідки атаки по Тернополю

У Тернополі рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку тіло ще однієї загиблої жінки.

Про це повідомили ДСНС України.

Унаслідок цього кількість жертв російського ракетного удару зросла до 27 осіб. Серед загиблих — троє дітей.

«Наразі розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття. Тривають аварійно-рятувальні роботи», — повідомили у ДСНС України.

Наразі відомо, що після атаки Росії по Тернополю 94 людини постраждали, з них 18 дітей.

Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада російські загарбники атакували Тернопіль ракетами і дронами. Ворог влучив по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

Також повідомлялося, на вулиці Стуса рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який опинився під уламками будівлі після ворожого обстрілу.

Раніше було відомо про 25 загиблих. Серед них троє дітей. Наразі невідомою є доля 14 людей, які досі не вийшли на зв’язок.

