Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Дніпрі знову зросла: ДСНС закінчила рятувальні роботи

Внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі загинули 3 людей / © ДСНС

У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети в багатоповерховий будинок. Внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людини, 12 осіб постраждали, серед них — двоє дітей. Ворожий удар зруйнував квартири з 4-го по 6-й поверхи.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок цинічної нічної атаки російських військ по місту Дніпро житловий будинок зазнав значних руйнувань. Рятувальники, що працювали на місці події, дістали з-під завалів тіло третьої загиблої особи — чоловіка.

Загалом, наслідки ворожого удару є трагічними:

Загинули 3 людей.

Постраждали 12 людей, серед них — 2 дитини.

Ворожий удар призвів до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи.

До робіт на місці прильоту залучалися значні сили Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, міський голова Борис Філатов повідомив, що ймовірно, після атаки доведеться демонтувати два підʼїзди у пошкодженій багатоповерхівці.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного удару по Дніпру загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.