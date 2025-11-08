ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
514
Час на прочитання
1 хв

Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Дніпрі знову зросла: ДСНС закінчила рятувальні роботи

З-під завалів у Дніпрі дістали ще одне тіло.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Аварійно-ятувальні роботи на місці влучання у Дніпрі

Внаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі загинули 3 людей / © ДСНС

У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети в багатоповерховий будинок. Внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людини, 12 осіб постраждали, серед них — двоє дітей. Ворожий удар зруйнував квартири з 4-го по 6-й поверхи.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок цинічної нічної атаки російських військ по місту Дніпро житловий будинок зазнав значних руйнувань. Рятувальники, що працювали на місці події, дістали з-під завалів тіло третьої загиблої особи — чоловіка.

Загалом, наслідки ворожого удару є трагічними:

  • Загинули 3 людей.

  • Постраждали 12 людей, серед них — 2 дитини.

  • Ворожий удар призвів до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи.

До робіт на місці прильоту залучалися значні сили Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, міський голова Борис Філатов повідомив, що ймовірно, після атаки доведеться демонтувати два підʼїзди у пошкодженій багатоповерхівці.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного удару по Дніпру загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.

Дата публікації
Кількість переглядів
514
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie