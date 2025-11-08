- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 514
- Час на прочитання
- 1 хв
Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Дніпрі знову зросла: ДСНС закінчила рятувальні роботи
З-під завалів у Дніпрі дістали ще одне тіло.
У Дніпрі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети в багатоповерховий будинок. Внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людини, 12 осіб постраждали, серед них — двоє дітей. Ворожий удар зруйнував квартири з 4-го по 6-й поверхи.
Про це повідомили у ДСНС.
Внаслідок цинічної нічної атаки російських військ по місту Дніпро житловий будинок зазнав значних руйнувань. Рятувальники, що працювали на місці події, дістали з-під завалів тіло третьої загиблої особи — чоловіка.
Загалом, наслідки ворожого удару є трагічними:
Загинули 3 людей.
Постраждали 12 людей, серед них — 2 дитини.
Ворожий удар призвів до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи.
До робіт на місці прильоту залучалися значні сили Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, міський голова Борис Філатов повідомив, що ймовірно, після атаки доведеться демонтувати два підʼїзди у пошкодженій багатоповерхівці.
Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного удару по Дніпру загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.