Кількість жертв ракетного удару по Грозі знову зросла: скільки загиблих

Станом на ранок 12 жовтня зросла кількість жертв ракетного удару РФ по кафе у селі Грозі Куп'янського району на Харківщині. Вже відомо про 56 загиблих.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олеги Синєгубов.

"Кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що напередодні речник облпрокуратури Дмитро Чубенко наголошував, що кількість загиблих може ще збільшитись. Адже криміналісти та судово-медичні експерти здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих.

Як повідомлялося, 5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району - це було наймасовіше вбивство мирних мешканців на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.

СБУ встановила, що навели російський "Іскандер" на село двоє місцевих жителів брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації перейшли на бік РФ, а після звільнення населеного пункту втекли до країни-агресорки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масове вбивство в Грозі: ХТО НАВІВ російську ракету, яка вбила ПІВ СЕЛА?!

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