Кількість жертв ракетного удару по ОДА в Миколаєві зросла до 30

Кількість жертв ракетного удару по ОДА в Миколаєві зросла до 30

Зазначається, що 29 тіл рятувальники дістали з-під завалів і ще одна людина померла у лікарні.

Кількість загиблих внаслідок удару російських окупантів по будівлі Миколаївської ОДА станом на 18:30 1 квітня збільшилась до 30.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що 29 тіл надзвичайники дістали з-під завалів і ще одна людина померла у лікарні.

Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, російські окупанти обстріляли Миколаївську ОДА. У ДСНС тоді повідомили, що обстріл у Миколаєві стався близько 08:45. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю. Сталося руйнування центральної секції будівлі від дев'ятого до першого поверху.

Як повідомлялось, під час обстрілу Миколаївської ОДА загинув український перемовник. Він домовлявся з російськими окупантами про здачу ними зброї.

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