Кількість жертв удару по багатоповерхівці у Харкові ще більше зросла: фото

У Харкові ще більше зросла кількість загиблих унаслідок удару ракетою С-300 по житловій багатоповерхівці, завданого російськими терористами у ніч на 31 травня.

У суботу, 1 червня, в Офісі генпрокурора повідомили, що на місці терористичного удару виявлено уже 9 жертв, з яких 7 - ідентифіковано.

Раніше начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомляв про вісім загиблих, виявлених під завалами.

“Сьогодні зранку дістали з-під завалів ще одне тіло людини. Ідентифікувати зможемо лише після аналізу ДНК. Це вже восьма жертва нічного російського удару по Новобаварському району. Всі загиблі та поранені звичайні цивільні харківʼяни”, - написав він.

Кількість жертв російського удару по багатоповерхівці у Харкові зросла до восьми / Фото: Facebook Сергій Болвінов

Сергій Болвінов нагадав, що вночі рятувальники знайшли тіло 86-річної жінки, яку впізнала її донька Валентина, вони жили разом на четвертому поверсі.

“Донька в момент удару дивом врятувалася - вийшла на кухню попити води і вижила. Коли ракета вдарила в під'їзд, вона впала на підлогу та змогла виповзти”, - розповів він.

Також поліцейський чиновник повідомив про підтвердження особи ще однієї жертви, яку знайшли вчора.

“Через численні пошкодження родичі не змогли впізнати її на місці - тіло під час вибуху винесло на вулицю. Зразки ДНК жінки співпали зі зразками її доньки”, - поінформував Сергій Болвінов.

Нагадаємо, станом на ранок 1 червня було відомо про сімох жертв російського терористичного удару по багатоповерхівці у Новобаварському районі Харкова.

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