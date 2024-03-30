Кількість жертв вибуху в Білій Церкві збільшилася: виявлено фрагменти тіла

Внаслідок вибуху, який пролунав у суботу, 30 березня, в багатоквартирному будинку в місті Біла Церква на Київщині загинуло щонайменше двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На третьому поверсі житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла.

“Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х”, - йдеться у повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Рятувальні роботи на місці вибуху тривають.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху невстановленого предмета було зруйноване залізобетонне перекриття з 2-го по 5-й поверх багатоквартирного будинку. Балкон на 3-му поверсі повністю зруйновано, ще один балкон пошкоджено частково. Пожежа, що виникла після вибуху, охопила квартири на 3-му та 4-му поверхах. Раніше було відомо про одну загиблу людину, про особу якої не повідомляють.

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