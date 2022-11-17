Кількість жертв зросла: з-під зруйнованого ракетою будинку на Запоріжжі дістали 7 загиблих

З-під завалів житлового будинку у місті Вільнянськ Запорізької області, у який влучила російська ракета, витягнули 7 загиблих людей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щодо наслідків нічного влучання російської ракети по 4-ох квартирному житловому будинку у Вільнянську Запорізької області. На місці досі працюють десятки рятувальників, волонтери та комунальні служби. З-під завалів вилучено тіла 7 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Роботи тривають", - поінформував він в Telegram.

Також Тимошенко додав, що під час нічних обстрілів російськими терористами сталося пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, загалом близько 10 людей.

Російська ракета влучила у житловий будинок на Запоріжжі

Раніше голова ОВА Олександр Старух повідомив, що у ніч проти 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. У результаті влучання трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема, росіяни розбомбили житловий будинок, під завалами якого опинилися люди.

На місці трагедії рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Рятувальники повідомили, що під завалами можуть ще перебувати люди.

Аварійно-рятувальні роботи тривають,вони не зупинятимуться навіть вночі.

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