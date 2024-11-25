Кількість злочинів із застосуванням зброї різко збільшилася порівняно з 2021-м: шокувальна статистика

Кількість злочинів із застосуванням зброї збільшилася в 42 рази порівняно з часом до повномасштабного вторгнення.

Кількість кримінальних правопорушень в Україні, скоєних із застосуванням зброї та боєприпасів, збільшилася в 42 рази, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його інформацією:

В 2021 році було зареєстровано 273 таких злочинів,

таких злочинів, в 2022 році кількість цих злочинів збільшилася у понад в 4,6 рази – 1 267,

в 2023 році їх було 11 186,

за неповний 2024 рік вже зареєстровано 11 тис. 489 таких злочинів.

"Коли ми говоримо про зброю у кримінальному середовищі, то в першу чергу маємо на увазі організовану злочинність. А криміналітет завжди прагнув мати зброю на руках. Є принципова різниця між зброєю, яку використовують у злочинних цілях, і тією, яка має захищати від російського окупанта", – каже Тимченко.

Нагадаємо, що у "Дії" з’явиться важлива опція щодо дозволів на володіння зброєю.

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