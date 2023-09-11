Кільком областям України загрожують ворожі безпілотники - Повітряні Сили ЗСУ

У ніч проти 11 вересня українські військові попередили про можливу атаку ворожих безпілотників.

"Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська – загроза застосування ударних БпЛА!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

У відповідних областях України оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях, потурбуйтеся про власну безпеку.

Моніторингові канали також інформують про кілька груп безпілотників у повітрі. Не нехтуйте повітряною тривогою.

До того ж на Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна".

Зауважимо, що у РФ відреагували про атаку безпілотників: стверджують про дрони "літакового типу".