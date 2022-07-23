Кілограм м’яса за 500 грн: як в окупованому Маріуполі росіяни завищують ціни

Росіяни вирішили "покращити життя" у місті підняттям цін. Зробили це на тлі того, що у місті майже немає роботи.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Цінова політика у місті така: питна вода на розлив коштує чотири гривні за один літр, буханка звичайного хліба - 25 гривень, кіло м’яса - 500 грн, а десяток курячих яєць - 45 грн.

"Таким чином російські окупанти та їх посібники з одного боку підштовхують людей йти на принизливі та небезпечні роботи з розмінування територій та прибирання завалів, а з іншого – просто обкрадають і без того змучене населення. Все, що сьогодні роблять окупанти в Маріуполі - це вбивство, руйнування, мародерство та знущання над людьми", - наголошує Андрющенко.

Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Як повідомлялося, російські окупанти самі визнали спалах інфекційних захворювань у Маріуполі. Після після медичних консультацій у Маріуполі виявили дітей та дорослих з інфекціями. Про виникнення захворюваності, зокрема, холери росіяни повідомили навіть на своєму пропагандистському телебаченні.

Читайте також: