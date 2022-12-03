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Кім анонсував перегляд графіків відключення світла на Миколаївщині

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кім анонсував перегляд графіків відключення світла на Миколаївщині

Фото: Associated Press

Ліміти на область дають невеликі, пояснив голова ОВА.

У Миколаївській області планують переглянути графіки відключень електроенергії від понеділка, 5 грудня. 

Про заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Від понеділка вимагатиму від "Обленерго" перегляду графіків по області. Швидше за все відключення будуть по чотири години - з подаванням світла дві-чотири години", - розповів він.

За його словами, ліміти на область дають невеликі - з урахуванням зростання споживання та збільшення споживання. Також, збільшення споживання відбувається "за рахунок людей, які повертаються, зокрема".

"Генерація зростає. Треба терпіти", - наголосив Віталій Кім.

Нагадаємо, у ДТЕК кажуть, що Україні знадобляться тижні для для переходу енергосистеми на планові відключення електроенергії – це за умови відсутності нових пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Також зі зниженням температури споживання електроенергії зросло приблизно на 10%. Зниження температури повітря на кожні 5 градусів – це плюс 100 мегават споживання в такому місті, як Київ.

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Перегляди
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