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Кім Чен Ин відвертається від Путіна?: у Пхеньяні раптово образилися на Москву і зупинили допомогу — деталі
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин поставив на паузу передачу Росії балістичних ракет, снарядів і відправку нових солдатів через заяву російського МЗС про «примирення» з Сеулом та величезні втрати військ КНДР на Курщині.
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ухвалив рішення тимчасово призупинити військову підтримку Росії. Причиною стала дипломатична образа Пхеньяна на заяви Кремля щодо Південної Кореї, а також критичні втрати північнокорейського контингенту в боях проти України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Ще у вересні 2026 року Москва та Пхеньян урочисто відкрили автомобільний міст через прикордонну річку Туманну для прискорення військової логістики. Проте вже у жовтні між союзниками спалахнув серйозний конфлікт.
Обурення Пхеньяна викликала заява заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка про те, що в майбутньому Кремль сприятиме деескалації відносин між Північною та Південною Кореями. Наприкінці жовтня очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі назвала такі слова такими, що суперечать союзницьким домовленостям, зажадала пояснень і оголосила про заморожування військової допомоги.
За даними української розвідки, санкції Кім Чен Ина проти Москви включають:
Закриття неба: російським військово-транспортним літакам заборонили використовувати повітряний простір КНДР.
Зупинку поставок зброї: призупинено передачу балістичних ракет KN-23 та чергової партії артилерійських боєприпасів.
Блокування живого ресурсу: Пхеньян пригальмував розгляд запиту РФ щодо збільшення північнокорейського контингенту в Росії з 8,5 до 50 тисяч військових.
Окрім дипломатичної образи, розширення співпраці гальмують величезні втрати корейців на фронті та зневажливе ставлення російських генералів, які вважають союзників «політично нав’язаним тягарем». За оцінками ГУР, у боях із Силами оборони України в Курській області армія КНДР вже втратила 7 058 військовослужбовців, із яких 2 251 — загиблими.
Попри демарш Пхеньяна, частина корейських сил усе ще залишається на території країни-агресорки: підрозділи 11-го корпусу ССО КНДР перебувають у другому ешелоні військ на Курщині, а у Воронезькій області з літа діє зведений ракетний підрозділ КНДР, який у складі 112-ї ракетної бригади РФ завдає ударів по Україні.
Нагадаємо, раніше видання The Economist писало про те, що Росія, Китай, Іран і Північна Корея дедалі тісніше співпрацюють у військовій сфері, зокерма вони передають одне одному зброю, технології, розвідувальну інформацію та бойовий досвід. Водночас ці держави розбудовують механізми обходу західних санкцій.