Стосунки Пхеньяна та Москви дали тріщину

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Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ухвалив рішення тимчасово призупинити військову підтримку Росії. Причиною стала дипломатична образа Пхеньяна на заяви Кремля щодо Південної Кореї, а також критичні втрати північнокорейського контингенту в боях проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Ще у вересні 2026 року Москва та Пхеньян урочисто відкрили автомобільний міст через прикордонну річку Туманну для прискорення військової логістики. Проте вже у жовтні між союзниками спалахнув серйозний конфлікт.

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Обурення Пхеньяна викликала заява заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка про те, що в майбутньому Кремль сприятиме деескалації відносин між Північною та Південною Кореями. Наприкінці жовтня очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі назвала такі слова такими, що суперечать союзницьким домовленостям, зажадала пояснень і оголосила про заморожування військової допомоги.

За даними української розвідки, санкції Кім Чен Ина проти Москви включають:

Закриття неба: російським військово-транспортним літакам заборонили використовувати повітряний простір КНДР.

Зупинку поставок зброї: призупинено передачу балістичних ракет KN-23 та чергової партії артилерійських боєприпасів.

Блокування живого ресурсу: Пхеньян пригальмував розгляд запиту РФ щодо збільшення північнокорейського контингенту в Росії з 8,5 до 50 тисяч військових.

Окрім дипломатичної образи, розширення співпраці гальмують величезні втрати корейців на фронті та зневажливе ставлення російських генералів, які вважають союзників «політично нав’язаним тягарем». За оцінками ГУР, у боях із Силами оборони України в Курській області армія КНДР вже втратила 7 058 військовослужбовців, із яких 2 251 — загиблими.

Попри демарш Пхеньяна, частина корейських сил усе ще залишається на території країни-агресорки: підрозділи 11-го корпусу ССО КНДР перебувають у другому ешелоні військ на Курщині, а у Воронезькій області з літа діє зведений ракетний підрозділ КНДР, який у складі 112-ї ракетної бригади РФ завдає ударів по Україні.

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Нагадаємо, раніше видання The Economist писало про те, що Росія, Китай, Іран і Північна Корея дедалі тісніше співпрацюють у військовій сфері, зокерма вони передають одне одному зброю, технології, розвідувальну інформацію та бойовий досвід. Водночас ці держави розбудовують механізми обходу західних санкцій.

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