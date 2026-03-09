Кім: Партнерство України з країнами Північної Європи та Балтії може змінити економічну карту Європи

Реклама

Кім нагадав, що нещодавно відбулася зустріч Асоціації прифронтових міст і громад з послами країн Північної Європи і Балтії – Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та Ісландії, де йшлося про підтримку прифронтових областей, відновлення громад та партнерство між країнами.

“Сьогодні Україна фактично стала східним кордоном Європи. Дві третини наших кордонів відділяють Європейський Союз від автократій – Росії та Білорусі. Разом із країнами Балтії, Польщею та Фінляндією ми фактично формуємо нову лінію безпеки, свободи і демократії на континенті. Але жодна лінія безпеки не може існувати лише завдяки військовій силі. Передусім вона повинна мати економічну основу. Саме тому сьогодні все більше уваги приділяється простору між Балтійським і Чорним морями. Адже саме в цій частині Європи формується нова стратегічна вісь – не лише безпекова, а й економічна” - підкреслив Кім.

Він окреслив концепцію «Південь 2.0», яка є частиною загальної стратегії повоєнного відновлення України, розробленої на базі напрацювань Асоціації прифронтових міст та громад.

“Йдеться про трансформацію південних регіонів України – Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Одеської областей – у нову економічну систему, інтегровану в європейські виробничі та логістичні ланцюги. За оцінками міжнародного оцінювання збитків і потреб відбудови (RDNA5), потреби у відновленні цих чотирьох областей перевищують 129 мільярдів доларів. Це приблизно п’ята частина всіх потреб відбудови України. Але питання не лише у відновленні зруйнованої інфраструктури. Питання в тому, щоб використати цей момент для створення нової економічної моделі розвитку”, - зазначив начальник Миколаївської ОВА.

На його переконання, важливо не прагнути відновити регіон до стану “як було”, а кардинально змінити підходи та обрати конкретні стратегічні напрями його подальшого розвитку.

Серед таких напрямків Віталій Кім називає відхід від сировинної моделі економіки, розвиток логістики, створення індустріальних парків нового покоління, miltech і технології подвійного призначення, людський капітал та енергетику, зокрема, відновлювану.

“Економічний потенціал півдня України є значно більшим, ніж просто відновлення зруйнованого. Саме тому партнерство між країнами Північної Європи, Балтії та українськими прифронтовими регіонами може вийти далеко за межі допомоги у відновленні. Для українського півдня їхній досвід і партнерство можуть стати важливим елементом розвитку нової економічної моделі. А для бізнесу цих країн це можливість долучитися до формування нового економічного простору Європи на етапі його становлення. Саме від того, які партнерства ми сформуємо сьогодні, залежить місце України на майбутній економічній карті Європи”, - зазначив Віталій Кім.