Кім повідомив про новий запуск ракет з Чорного моря: залишайтеся в укриттях

Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 17 листопада повідомив про новий запуск російських ракет з Чорного моря.
Про це він написав о 10:45 у своєму Телеграм-каналі.
Він закликав українців не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях. Повітряна тривога триває.
"Ще ракети із Чорного моря. Залишаємося в укриттях", - написав Кім.
Нагадаємо, вранці 17 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Прильоти зафіксовано в двох районах, постраждало промислове підприємство. Поранено вісім людей, серед них 15-річна дитина.
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