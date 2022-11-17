Кім повідомив про новий запуск ракет з Чорного моря: залишайтеся в укриттях

Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 17 листопада повідомив про новий запуск російських ракет з Чорного моря.

Про це він написав о 10:45 у своєму Телеграм-каналі.

Він закликав українців не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях. Повітряна тривога триває.

"Ще ракети із Чорного моря. Залишаємося в укриттях", - написав Кім.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Прильоти зафіксовано в двох районах, постраждало промислове підприємство. Поранено вісім людей, серед них 15-річна дитина.

Читайте також: