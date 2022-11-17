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Кім повідомив про новий запуск ракет з Чорного моря: залишайтеся в укриттях

Дата публікації
Перегляди
2018
Час на прочитання
1 хв
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Кім повідомив про новий запуск ракет з Чорного моря: залишайтеся в укриттях

Фото: Associated Press

Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 17 листопада повідомив про новий запуск російських ракет з Чорного моря.

Про це він написав о 10:45 у своєму Телеграм-каналі.

Він закликав українців не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях. Повітряна тривога триває.

"Ще ракети із Чорного моря. Залишаємося в укриттях", - написав Кім.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Прильоти зафіксовано в двох районах, постраждало промислове підприємство. Поранено вісім людей, серед них 15-річна дитина.

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Дата публікації
Перегляди
2018
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