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Кім прокоментував вчорашнє попередження: Росія готова до масованого удару, але переносить його

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кім прокоментував вчорашнє попередження: Росія готова до масованого удару, але переносить його

Фото: Associated Press

Напередодні Кім заявив, що "щось намічається".

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував своє вчорашнє повідомлення "Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось планується".

У його Telegram з'явилося відео.

Кім наглосив, що Росія технічно від п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні. Втім, ворог з різних причин переносить свою атаку. Зокрема, через дії українських військових та розвідників.

Разом з тим, голова Миколаївської ОВА наголошує, що окупанти готуються до обстрілів, ведуть повітряну розвідку, змінюють тактику, щоб заплутати українських захисників.

"Вони технічно готові з п'ятниці для нанесення чергового ракетного удару. На щастя, його переносять через протидію наших Збройних сил", - зазначив Кім.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім 27 лютого закликав громадян не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Він попереджає про можливу небезпеку.  

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Дата публікації
Перегляди
1103
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