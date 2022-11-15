Кім просить не вірити непідтвердженій інформації про звільнені території України: це психологічні операції окупантів

Росіяни намагаються затягнути українців у пастку, тому поширюють фейкову інформацію про нібито звільнення ЗСУ нових територій України.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав не вірити неофіційній інформації про звільнення будь-яких територій України. Це може бути інформаційно-психологічною операцією окупантів.

Про це Кім написав у своєму Telegram.

"Щоб не було ілюзій: поки що ВСУ не підтвердить, що населений пункт звільнений — туди навіть думати не можна, щоб їхати. Працює ІПСО русні", - написав голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, у соцмережах активно поширилася інформація про нібито звільнення Олешків та Кінбурнської коси на лівому березі Херсонщини. Однак ЗСУ не підтвердили це.

Слід зазначити, що наразі Кінбурнська коса — це єдина не звільнена від окупантів територія Миколаївської області.

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