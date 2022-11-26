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Кім просить українців підготуватися на випадок нових російських ударів: запасіться водою, зарядіть павербанки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1404
Час на прочитання
2 хв
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Кім просить українців підготуватися на випадок нових російських ударів: запасіться водою, зарядіть павербанки

Віталій Кім / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Вже сьогодні українцям слід підготуватися до нових російських ракетних ударів, адже окупанти продовжують тероризувати мирне населення України.

Окупанти можуть знову атакувати українську енергосистему. Тому очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав усіх вже зараз подбати про запас води, зарядити павербанки та спланувати дії на випадок відсутності зв'язку.

Про це він сказав під час відеозвернення 26 листопада.

"Чекаємо, що нехороші люди знову будуть нападати на нашу електрику. Ми готові захищатись. Готуємо інформацію щодо води де і як можна бути знайти. Звертаюсь до всіх — зробіть собі запас води, зарядіть павербанки, подумайте, що стосується зв'язку, домовитесь з родичами, що робити, якщо його не буде", — закликав Кім.

Очільник Миколаївської ОВА також звернувся й до волонтерів та фермерів з проханням переключити роботу на генератори.

"Прошу вас переключитись на дизель-генератори, на паливо, щоб ми могли допомогти людям, які не мають цієї можливості, а фермерів та бізнес — допомагайте людям, сільрадам, ми ж маємо показати, що ми єдині. Росіяни продовжують погрожувати, що будуть нападати на нашу енергосистему, ми маємо бути готовими", — наголосив Кім.

Нагадаємо, представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов припускає, що для підготовки до наступного масованого удару по Україні ворогу знадобиться близько тижня.

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Дата публікації
Перегляди
1404
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