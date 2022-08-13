Кім разом з генералом Марченком заінтригували заявою про "певні результати"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу, 13 серпня, заінтригував своєю заявою у Telegram.
Зранку він опублікував відео. У ньому також був генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області.
Кім опублікував відеозвернення.
Під час звернення голова Миколаївщини анонсували найближчим часом "певні результати", а також пообіцяв розповісти про них.
"Генерал Марченко на місці у місті-герої Миколаєві. Працюємо, роботи вистачає всім. Чим займаємося – говорити не можу та й не треба, бо це шкодить. І в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка - Ред.) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів", - наголосив Віталій Кім.
Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту. Втім, наприкінці липня його повернули до регіону.
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