Кім разом з генералом Марченком заінтригували заявою про "певні результати"

Зранку він опублікував відео. У ньому також був генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області.

Кім опублікував відеозвернення.

Під час звернення голова Миколаївщини анонсували найближчим часом "певні результати", а також пообіцяв розповісти про них.

"Генерал Марченко на місці у місті-герої Миколаєві. Працюємо, роботи вистачає всім. Чим займаємося – говорити не можу та й не треба, бо це шкодить. І в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка - Ред.) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів", - наголосив Віталій Кім.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту. Втім, наприкінці липня його повернули до регіону.

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