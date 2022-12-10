Кім розповів про долю будівлі ОВА, яку зруйнували росіяни

Дев'ятиповерхова будівля Миколаївської обласної адміністрації, яку російські окупанти обстріляли у березні, не підлягає відновленню.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

За його словами, експертиза встановила, що приміщення адмінбудвлі не підлягає відновленню.

"На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва", - каже Кім.

До слова, російська армія обстріляла будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, зранку 29 березня. Ворог зруйнував центральну секцію будівлі - від дев’ятого до першого поверхів.

Нагадаємо, після втечі російських загарбників із Херсона вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

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