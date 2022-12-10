Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кім розповів про долю будівлі ОВА, яку зруйнували росіяни

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
929
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кім розповів про долю будівлі ОВА, яку зруйнували росіяни

Фото: Associated Press

Приміщення не підлягає відновленню.

Дев'ятиповерхова будівля Миколаївської обласної адміністрації, яку російські окупанти обстріляли у березні, не підлягає відновленню.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

За його словами, експертиза встановила, що приміщення адмінбудвлі не підлягає відновленню.

"На рішення облради буде винесено питання щодо її списання та списання майна, що було там втрачене. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва", - каже Кім.

До слова, російська армія обстріляла будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, зранку 29 березня. Ворог зруйнував центральну секцію будівлі - від дев’ятого до першого поверхів.

Нагадаємо, після втечі російських загарбників із Херсона вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

Читайте також:

У фронтове село на Миколаївщині вперше пустили мешканців: що застали люди

У фронтове село на Миколаївщині вперше пустили мешканців: що застали люди
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
929
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація