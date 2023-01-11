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Кім розповів, скільки мешканців повернулися до області після звільнення Херсона

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кім розповів, скільки мешканців повернулися до області після звільнення Херсона

Фото: Associated Press

Бізнес повертається менш активно.

Голова Миколаївської області Віталій Кім заявив, що після звільнення Херсона до регіону повернулися близько 100 тисяч жителів, які змушені були евакуюватися від початку війни.

Про це керівник Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив на брифінгу.

"Люди повертаються. Близько 50-70 тисяч у Миколаєві, близько 100 тисяч - в області", - наголосив Кім.

Втім, ділова активність у Миколаївській області досі залишається низькою. За його словами, великий бізнес поки що масово не повертається, бо він оцінює ризики. Тим часом малий та середній бізнес, що пов'язаний із обслуговуванням місцевого населення, повертається.

Нагадаємо, Віталій Кім заявляв, що на початку повномасштабного вторгнення ворог розраховував на те, що Миколаїв та Одесу здадуть. Втім, цього не сталося.

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Дата публікації
Перегляди
129
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