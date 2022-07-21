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Кім розповів, скільки окупанти платять миколаївським колаборантам за інформацію

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Кім розповів, скільки окупанти платять миколаївським колаборантам за інформацію

Фото: Національний банк України

Голова Миколаївської ОВА повідомляє про колаборантів в обласному центрі.

Зрадники збирають для росіян різну інформацію. Російські окупанти платять миколаївським колаборантам по 1500 грн за це.

Про це під час всеукраїнського телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, за декілька днів він отримав 96 повідомлень щодо колаборантів у місті. Втім, там багато "непрофільного, але є й дуже корисні дані".

"По 1500 грн, кидають на картки за корисну для окупантів інформацію. Будь-яку, яку вони вважають корисною", - сказав він.

За словами Кіма, в Миколаєві впровадять подовжену комендантську годину на декілька днів. Протягом цього часу планують відпрацювати отримані дані щодо місцевих колаборантів.

"Плануємо разом з військовими через тиждень-два. Окрім того, що у нас є певні завдання, ми ще будемо тренувати відпрацювання блокпостів та роботу з ДРГ... Попередньо повідомимо за два-три дні, щоб люди змогли спланувати свої дії, закупити продукти і таке інше", - розповів посадовець.

Як повідомлялося, випадки співпраці з окупантами в Миколаєві поодинокі. Втім, місто планують закрити на кілька днів для проведення спецоперації щодо виявлення колаборантів. Точна дата закриття міста наразі не відома.

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