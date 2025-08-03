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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кім розповів, скількох людей госпіталізували після атаки РФ на Миколаїв

Після російської атаки на Миколаїв госпіталізовано трьох людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Станом на зараз трьох людей госпіталізовано після атаки росіян на Миколаїв.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, увечері суботи, 2 серпня, у місті Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги через загрозу ракетного удару. Перед тим Повітряні сили повідомили про запуск із бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Чорного моря ракети Х-22, яка рухалася в бік Миколаєва.

Цього ж дня, 2 серпня, близько 18:00 російська авіація атакувала Херсон, скинувши керовані бомби. Як повідомили в ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

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