Кім розповів, скількох людей госпіталізували після атаки РФ на Миколаїв

Безпілотник / © ТСН.ua

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Станом на зараз трьох людей госпіталізовано після атаки росіян на Миколаїв.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці.

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Нагадаємо, увечері суботи, 2 серпня, у місті Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги через загрозу ракетного удару. Перед тим Повітряні сили повідомили про запуск із бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Чорного моря ракети Х-22, яка рухалася в бік Миколаєва.

Цього ж дня, 2 серпня, близько 18:00 російська авіація атакувала Херсон, скинувши керовані бомби. Як повідомили в ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.