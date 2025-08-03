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Кім розповів, скількох людей госпіталізували після атаки РФ на Миколаїв
Після російської атаки на Миколаїв госпіталізовано трьох людей.
Станом на зараз трьох людей госпіталізовано після атаки росіян на Миколаїв.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці.
Нагадаємо, увечері суботи, 2 серпня, у місті Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги через загрозу ракетного удару. Перед тим Повітряні сили повідомили про запуск із бомбардувальника Ту-22м3 в акваторії Чорного моря ракети Х-22, яка рухалася в бік Миколаєва.
Цього ж дня, 2 серпня, близько 18:00 російська авіація атакувала Херсон, скинувши керовані бомби. Як повідомили в ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.