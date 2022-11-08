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Кім спростував російський фейк про евакуацію з Миколаївщини: виїдемо лише у бік Херсона

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Кім спростував російський фейк про евакуацію з Миколаївщини: виїдемо лише у бік Херсона

Віталій Кім / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Кім спростував фейки російської пропаганди про нібито евакуацію регіону. Голова області пожартував, мовляв, якщо і доведеться виїжджати, то лише в бік Херсона.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що повідомлення про те, що з регіону нібито планують проводити евакуацію населення – це фейк російських окупантів.

Про це він написав у Telegram.

Кім розповів, що у Мережі набирає розголосу фейк про те, що Миколаївська область нібито готується до евакуації. При цьому посилаються автори таких повідомлень на фейковий акаунт пресофіцера Миколаївської ОВА Дмитра Плетенчука.

Натомість очільник Миколаївської ОВА наголосив, що евакуацію у регіоні не планують.

"Маємо намір евакуюватися тільки у бік Херсона. Не переживайте і стежте за офіційною інформацією", — підкреслив Кім.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала місцевого мешканця у Миколаєві, який збирав та передавав інформацію про місця розташування військових формувань, правоохоронних органів на території міста.

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Дата публікації
Перегляди
315
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