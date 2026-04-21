Кім: Україна не має обирати між відбудовою й розвитком - треба втілювати нову економічну модель

На його думку, дискусія про повоєнну економіку України досі часто обмежується відновленням – відбудувати інфраструктуру, повернути виробництво чи стабілізувати експорт. У цьому підході є логіка, але є і стратегічна пастка – він фактично передбачає повернення до тієї ж економічної моделі, яка існувала до війни. Проблема в тому, підкреслює Кім, що ця модель уже тоді була обмеженою.

“Економіка, орієнтована переважно на експорт сировини та продукції з низькою доданою вартістю, дозволяла забезпечувати базову стабільність, але не створювала достатньої внутрішньої стійкості. Вона не формувала довгих виробничих ланцюгів, не давала достатньої кількості якісних робочих місць і підтримувала залежність країни від зовнішніх факторів”, - нагадав посадовець.

Саме тому зазначив він, сьогодні коректніше говорити не про відбудову, а про зміну саме економічної моделі.

“Професійною мовою це означає підвищення рівня економічної складності – тобто перехід до виробництва і експорту більш технологічно насиченої продукції з вищою доданою вартістю. Це один із ключових факторів довгострокового зростання і стійкості економіки. Для України це означає відхід від вузької сировинної спеціалізації до ширшої структури виробництва – коли країна не залежить від кількох базових категорій товарів, а формує кластери виробництв, у яких різні галузі розвиваються паралельно, спираючись на спільну інженерну базу, кадри, інфраструктуру і технологічні рішення”, - пояснив Віталій Кім.

Очільник обладміністрації акцентував: важливо, що така реіндустріалізація має відбуватися у двох вимірах. З одного боку – через ускладнення вже існуючих виробництв і перехід до більш технологічної продукції на їх базі. З іншого – через створення нових виробничих платформ під ті технологічні напрями, які визначатимуть наступні десятиліття.

“У підсумку ключове завдання полягає не в обсягах відновлення, а в якості економічної трансформації. Після війни Україна опиниться в умовах жорсткої конкуренції – за інвестиції, за технології, за виробництва і за людей. І перевагу отримають ті країни, які зможуть швидко перейти до більш складної економічної структури. Тому сьогоднішній вибір має стояти не між відбудовою і розвитком, а між відтворенням старої економічної моделі і переходом до принципово нової. І саме цей вибір визначатиме не лише темпи зростання, а місце України в економіці Європи на наступні десятиліття”, - резюмував Віталій Кім.