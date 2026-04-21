ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Кім: Україна не має обирати між відбудовою й розвитком - треба втілювати нову економічну модель

Сьогодні в Україні вибір має стояти не між відбудовою і розвитком, а між відтворенням старої економічної моделі і переходом до принципово нової. Таке переконання висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у матеріалі для “Укрінформу”.

На його думку, дискусія про повоєнну економіку України досі часто обмежується відновленням – відбудувати інфраструктуру, повернути виробництво чи стабілізувати експорт. У цьому підході є логіка, але є і стратегічна пастка – він фактично передбачає повернення до тієї ж економічної моделі, яка існувала до війни. Проблема в тому, підкреслює Кім, що ця модель уже тоді була обмеженою.

“Економіка, орієнтована переважно на експорт сировини та продукції з низькою доданою вартістю, дозволяла забезпечувати базову стабільність, але не створювала достатньої внутрішньої стійкості. Вона не формувала довгих виробничих ланцюгів, не давала достатньої кількості якісних робочих місць і підтримувала залежність країни від зовнішніх факторів”, - нагадав посадовець.

Саме тому зазначив він, сьогодні коректніше говорити не про відбудову, а про зміну саме економічної моделі.

“Професійною мовою це означає підвищення рівня економічної складності – тобто перехід до виробництва і експорту більш технологічно насиченої продукції з вищою доданою вартістю. Це один із ключових факторів довгострокового зростання і стійкості економіки. Для України це означає відхід від вузької сировинної спеціалізації до ширшої структури виробництва – коли країна не залежить від кількох базових категорій товарів, а формує кластери виробництв, у яких різні галузі розвиваються паралельно, спираючись на спільну інженерну базу, кадри, інфраструктуру і технологічні рішення”, - пояснив Віталій Кім.

Очільник обладміністрації акцентував: важливо, що така реіндустріалізація має відбуватися у двох вимірах. З одного боку – через ускладнення вже існуючих виробництв і перехід до більш технологічної продукції на їх базі. З іншого – через створення нових виробничих платформ під ті технологічні напрями, які визначатимуть наступні десятиліття.

“У підсумку ключове завдання полягає не в обсягах відновлення, а в якості економічної трансформації. Після війни Україна опиниться в умовах жорсткої конкуренції – за інвестиції, за технології, за виробництва і за людей. І перевагу отримають ті країни, які зможуть швидко перейти до більш складної економічної структури. Тому сьогоднішній вибір має стояти не між відбудовою і розвитком, а між відтворенням старої економічної моделі і переходом до принципово нової. І саме цей вибір визначатиме не лише темпи зростання, а місце України в економіці Європи на наступні десятиліття”, - резюмував Віталій Кім.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie