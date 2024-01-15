Кім зробив гучну заяву про ухилянтів: "Ти не маєш права жити повним життям"

Посадовець повідомив, що ТЦК "ловлять" ухилянтів у Миколаївській області – "і це нормально".

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім виступив за обмеження для ухилянтів від мобілізації, заявивши, що вони не мають права жити повним життям.

Про це Кім заявив у ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Телеведучий нагадав голови ОВА його слова про відлов ухилянтів у Миколаївській області, назвавши це "полюванням". Кім відреагував і зробив ще одну гучну заяву про ухилянтів.

"Я не казав про полювання (на ухилянтів у Миколаївській області – ред.). Я казав, що їх там ловлять ТЦК – і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома. Бувають різні обставини – ти боїшся чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини, – ти маєш мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші", – висловив переконання голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Кім заявив, що в Миколаївській області ухилянтів від військової служби ловитимуть.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як ловитимуть ухилянтів? Кім зробив гучну заяву, яка шокує чоловіків!

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