Кім звернувся до мешканців Миколаєва та області з проханням щодо одягу та авто

Кім закликав людей не одягати камуфляжі та військову форму, якщо вони не є військовими на завданні.

Жителів Миколаєва та Миколаївської області просять не одягати камуфляжі та військову форму, якщо вони не є військовими та не виконують завдання.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Будь ласка, не треба по місту і області вдягати камуфляжі і військову форму, якщо ви не є такими і не виконуєте завдання. В містах більш корисні худі і джинси, щоб вас не помічали", – написав Кім.

Також голова Миколаївської ОВА закликав мешканців та гостей міста не пересуватися машинами, які схожі на військові.

Нагадаємо, що цієї ночі, 25 березня, ворожа атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині.

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