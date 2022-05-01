Кімнатні квіти, які очищають повітря та виділяють корисні речовини

Є певні корисні кімнатні квіти, які повинні бути в кожному домі, адже вони виділяють речовини, що оздоровлюють людський організм. Про кімнатні квіти, які очищають повітря, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Розмарин

Цю рослину дуже часто використовують як спецію, проте це також корисна кімнатна квітка. Вона здатна виділяти в атмосферу ефірні олії, чим усуває з повітря грибки, цвіль, віруси та бактерії. Такі кімнатні рослини, які очищають повітря, рекомендовано вирощувати людям із бронхіальною астмою та алергіями. Розмарин здатний оздоровити легені та дихальні шляхи, знизити частоту та силу алергічних реакцій.

Сансев'єрія

В народі цю рослину часто називають "тещин язик". Але мало хто знає, що сансевієрія допомагає очистити повітря та наситити його біологічно активними речовинами, які укріплюють імунітет. А ще ці кімнатні квіти, які очищають повітря від токсинів, дуже ефектно виглядають і стануть справжньою прикрасою вашої оселі.

Лимон

Це рослина з яскраво вираженою фітонцидною властивістю. До складу лимона також входять корисні для організму людини ефірні олії. Тому звичайний лимон, висаджений як кімнатні квіти, очищає повітря від шкідливих бактерій, зміцнює імунітет, тонізує нервову систему.

Аспарагус

Якщо ви часто хворієте на простудні захворювання, тоді вам буде корисно вирощувати в своїй оселі цю кімнатну рослину. Вона відома тим, що допомагає зміцнити імунітет. А ще ці кімнатні квіти можуть очищати повітря, вбиваючи віруси та бактерії.

Кімнатний мирт

Ці кімнатні квіти, які очищають повітря, вбивають майже всіх збудників вірусних захворювань завдяки тому, що в їхньому складі є ефірні олії. Водночас радіус дії мирта дуже великий і становить до 50 метрів!

Пеперомія

Якщо в вашому домі живуть діти, тоді пеперомія в домі просто необхідна. Ця рослина допомагає боротися з простудними захворюваннями у найменших членів сім'ї. А ще вона очищає повітря від стафілококів, сарцин та стрептококів.

Лаванда та м'ята

Ці кімнатні квіти, які очищають повітря, належать також і до таких, що допомагають покращити імунітет. Вони виділяють ефірні олії, які заспокоюють нервову систему, покращують сон та роблять його міцнішим. А тому дуже корисно вирощувати їх в оселі.