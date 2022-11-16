Кімнатні рослини будуть пишно квітнути: ефективне добриво з лаврового листа

Лаврове листя дуже корисне для кімнатних рослин. Воно допомагає стимулювати їх зростання та квітіння, а ще оздоровлює та зміцнює. Читайте в матеріалі ТСН.ua — як приготувати добриво з лаврового листя.

У кожного на кухні буває багато відходів, які залишаються після приготування різноманітних страв. Деякі з них можуть бути ефективним добривом для кімнатних рослин. Зокрема, приготувати підгодівлю ви можете зі спецій. Наприклад, підійде звичайне лаврове листя.

В чому користь цієї спеції для кімнатних квітів

Лавровий лист відрізняється антибактеріальними та антисептичними властивостями. Крім того, його склад багатий на вітаміни групи В, С та А. В ньому містяться кальцій, магній, калій, залізо, фосфор, цинк, натрій.

Але найголовніша його особливість для кімнатних рослин — наявність у складі мурашиної та оцтової кислот. Вони мають надзвичайний стимулюючий вплив на квіти.

Добриво з лаврового листа не лише оздоровить, зміцнить і простимулює рослини, але й захистить їх від павутинного кліща. Цьому шкіднику дуже не подобаєтся запах спеції.

Як приготувати добриво для квітів з лаврового листа

Щоб приготувати розчин для підгодівлі кімнатних рослин, вам потрібно:

4 лаврових листа;

1 літр гарячої води.

Лаврове листя заливається кип'ятком (вода повинна бути не менше 70 градусів). Настій краще готувати у банці з кришкою, щоб ефірні олії спеції залишалися всередині.

Розчин настоюється протягом 3-4 годин. За цей час він охолоне до кімнатної температури. Після цього кімнатні рослини поливаються під корінь або обприскуються з пульверизатора. Додатково можна протирати розчином листя квітів.

Таке підживлення можна вносити не частіше одного разу на місяць. Ви помітите, що кімнатні рослини почали пишно квітнути і швидко рости.