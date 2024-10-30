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Кімнатні рослини для будь-яких умов: створіть свій особистий сад зі студією фітодизайну «Флорен» Новини компаній

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Кімнатні рослини для будь-яких умов: створіть свій особистий сад зі студією фітодизайну «Флорен»

Для багатьох з нас кімнатні рослини є не просто елементом декору, а й способом створювання затишної атмосфери. Вони можуть очищати повітря, надавати більше різноманітних кольорів вашому інтер’єру, допомагають розслабитись і заспокоїтись.

Та перш ніж обрати свою ідеальну рослину варто розуміти, що всі кімнатні рослини купити які ви можете у студії «Флорен» мають свої особливості догляду: від світлолюбних пальм і квітучих чагарників до кактусів, що потребують мінімального поливу. То ж навіть якщо у вас ніколи не було досвіду з догляду рослин - можна підібрати менш вибагливий варіант, а спеціалісти нададуть вам кваліфіковану консультацію наших флористів щодо догляду за обраними рослинами.

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Як обрати рослини для дому та офісу

У каталозі «Флорен» ви зможете знайти домашні вазони на будь-який смак й гаманець. Від фінікових пальм і цитрусових домашніх дерев до кімнатних квітів, різноманітність нашого асортименту дозволить обрати саме ті вазони для офісу і дому, що комфортно почуватимуть себе саме в умовах вашого приміщення.

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Доставка кімнатних квітів по Києву

Команда студії «Флорен» гарантує, що обрані вами на нашому сайті кімнатні квіти будуть доставлені оперативно й вчасно. В холодні пори року доставка по Києву та області виконується у спеціально обладнаному автомобілі, який захищає живі вазони від холоду.

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Фітодизайн та екзотичні композиції від "Флорен"

Фітодизайн – напрямок, що дозволяє створити затишну атмосферу в приміщенні, при цьому наповнюючи його свіжим повітрям. А завдяки тому, що в асортименті «Флорен» представлені не тільки традиційні для наших широт квіткові кімнатні рослини ви зможете обрати унікальні тропічні та екзотичні види кімнатних рослин, які стануть справжньою окрасою інтер’єру.

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Озеленення простору як інструмент для створення індивідуальних дизайнерських проектів

Озеленення інтер'єру це не тільки стильний спосіб надання індивідуальності вашому простору, але й спосіб створити корисну, затишну атмосферу. Фахівці студії фітодизайну «Флорен» наддадуть повну консультацію щодо  вибору ідеальних для вашого простору рослин, для заощадження вашого часу й зусиль. 

Одним з популярних дизайнерських рішень, яке пропонують фітодизайнери компанії є  вертикальне озеленення, яке додає інтер’єру об’єму та свіжості. Cпеціалісти «Флорен» врахують всі деталі для гармонійного поєднання кольорів і форм, яке допоможе додати затишку вашому приміщенню чи терасі.  То ж не зволікайте, завітайте на сайт студії фітодизайну «Флорен» й оберіть саме ті рослини, які будуть радувати своїм виглядом саме вас!

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