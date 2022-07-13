Кінь-контрабандист: група чоловіків покинула в лісі тварину, яку навантажили цигарками на 400 тисяч гривень

Навантажили коня цигарками, щоб нелегально переправити їх через кордон, йдеться в ТСН.

На Буковині контрабандисти почали возити заборонений товар на худобі. Гурт чоловіків з конем прикордонники виявили у густому лісі. Побачивши патруль, контрабандисти втекли, їх не зупинили навіть попереджувальні постріли.

Тварину залишили, на спині у неї під ковдрою прикордонники виявили пакунки з цигарками на понад 400 тисяч гривень. Їх та коня - передали правоохоронцям.

Нагадаємо, що на Буковині правоохоронці викрили схему розкрадання автомобілів, ввезених на територію України як гумдопомога.

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