Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кінь-контрабандист: група чоловіків покинула в лісі тварину, яку навантажили цигарками на 400 тисяч гривень

Дата публікації
Перегляди
1061
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кінь-контрабандист: група чоловіків покинула в лісі тварину, яку навантажили цигарками на 400 тисяч гривень

Контрабандні цигарки разом із конем прикордонники передали правоохоронцям.

Навантажили коня цигарками, щоб нелегально переправити їх через кордон, йдеться в ТСН.

На Буковині контрабандисти почали возити заборонений товар на худобі. Гурт чоловіків з конем прикордонники виявили у густому лісі.  Побачивши патруль, контрабандисти втекли, їх не зупинили навіть попереджувальні постріли.

Тварину залишили, на спині у неї під ковдрою прикордонники виявили пакунки з цигарками на понад 400 тисяч гривень. Їх та коня - передали правоохоронцям.

Нагадаємо, що на Буковині правоохоронці викрили схему розкрадання автомобілів, ввезених на територію України як гумдопомога.

Читайте також:

Перший засуджений російський військовий за умисне вбивство мирного мешканця подав апеляцію на вирок

У прифронтовому Запоріжжі готуються до відкриття шкіл, але з особливостями

Російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля - Генштаб ЗСУ

Наступна публікація