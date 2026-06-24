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“Кіна не буде”: “Мадяр” розповів деталі нових вибухів у Криму та показав цифри
Українські безпілотники уразили головну електропідстанцію окупованого росіянами Севастополя.
Вночі 24 червня по електропідстанції в окупованому Севастополі було завдано сім ударів безпілотниками.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») у соцмережах.
За його словами, йдеться про ключовий об’єкт енергетичної інфраструктури, який забезпечує розподіл потужностей Балаклавської ТЕС.
«Втомилася вночі 24 червня головна електропідстанція Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС (ПС 330/220/110/35кВ «Севастополь»). Кіна не буде, а світла, як виявляється, багато не буває… І так, правильна цифра – 7. Саме туди – сім», — написав Бровді.
Він також зазначив, що удари були завдані силами підрозділів СБС у координації з Центром глибинного ураження.
За словами командувача, цієї ж ночі підрозділи Сил безпілотних систем уразили десятки цілей на окупованих територіях півдня України.
«Птахи СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей у оперативній глибині противника», — додав він.
Фото або відео завданих підрозділами СБС ударів “Мадяр” поки що не опублікував.
"Прильоти" у Криму — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 24 червня анексований Крим атакували безпілотники. У різних містах півострова лунали вибухи. Сталися масштабні пожежі на військових об’єктах російських окупантів.
Напередодні у Мережі опублікували супутникові знімки, на яких видно залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму після того, як його пошкодили бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ під час атак 22 і 23 червня.