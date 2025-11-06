ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
724
1 хв

Кінбурнську косу знищено: екологи б’ють на сполох через катастрофу — речник ЗСУ

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Кінбурнська коса фактично знищена. Бойові дії призвели до загибелі тварин і забруднення узбережжя, а екологи повідомляють про екологічну катастрофу.

Кирило Шостак
Кінбурнська коса

Кінбурнська коса

Бойові дії на півдні України завдали нищівної шкоди природним територіям, зокрема Кінбурнській косі.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

“Кінбурнська коса фактично знищена. Це той самий заповідник "Асканія-Нова". Так, на сполох б’ють екологи. Вони зверталися до мене, просили цю тему озвучити, тому що вона, на жаль, не є популярною в інформаційному середовищі, — зазначив він.

За словами Плетенчука, ситуація з екосистемами південних регіонів є набагато складнішою, ніж відомо публічно.

“Це лише частина, і те, про що ми точно знаємо. Чи відновиться цей заповідник і коли — наразі невідомо”, — додав речник.

Він також наголосив, що бойові дії навколо Криму суттєво впливають на флору і фауну. Зокрема, підводні вибухи шкодять морським тваринам, серед яких — дельфіни.

“Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули, тому що вони дуже чутливі до вибухів”, — пояснив Плетенчук.

Крім того, за його словами, екологи з Одещини повідомляли про появу нафтових плям біля узбережжя, однак їх масштаб не такий великий, як у водах поблизу тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми розповідали, як вплинув підрив Каховської ГЕС на екологію України.

