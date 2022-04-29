Кінцівки викинув на смітник, а голову залишив вдома: у Кривому Розі чоловік розчленував жінку (фото)

У Кривому Розі на 5-му Зарічному мікрорайоні 42-річний чоловік вбив та розчленував жінку, з якою випивав у себе вдома. Її руку комунальники випадково знайшли у сміттєвому контейнері.

Трагедія сталася у п'ятницю, 29 квітня, повідомляють місцеві видання "Свої" та "Перший міський".

Працівники викликали поліцію, підозрюваного вдалося одразу затримати. Відомо, що вбивця відрізав руки та ноги і розкидав частини тіла в різних дворах. Голову жертви він залишив в пакеті у себе вдома. Чоловік зізнався у скоєному.

За попередньою інформацією, загиблій було близько 30 років. Підозрюваний чоловік раніше був засуджений за вбивство.

Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області через дурість загинув 59-річний чоловік. Він намагався перевезти снаряд "Торнадо-С" на мопеді, коли той здетонував.

Фото: svoi.kr.ua

Фото: svoi.kr.ua

Фото: svoi.kr.ua

Фото: Перший Криворізький

Читайте також: