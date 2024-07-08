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"Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери": скільки ракет збила ППО під час потужної вранішньої атаки

"Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери": скільки ракет збила ППО під час потужної вранішньої атаки

Ракетний удар РФ по Україні 8 липня. / Фото: ТСН.ua

Оборонці неба "приземлили" "Калібр".

Зранку 8 липня армія РФ завдала комбінованого і потужного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Росіяни випустили 38 ракет. Сили ППО знищили 30 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Що запускала армія РФ:

  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • чотири балістичні ракети "Іскандер-М";
  • одну крилату ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет "Калібр";
  • дві крилаті ракети Х-22;
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

 Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • три балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

"Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим.
Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути", - наголосив Олещук.

Нагадаємо, близько 10:00 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени лунали понад півтори години. 

Зранку РФ масовано атакувала Україну ракетами. Моніторингові канали повідомили про зліт МІГів в РФ, запуски крилатих ракет "Калібр" та балістики.

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