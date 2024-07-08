"Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери": скільки ракет збила ППО під час потужної вранішньої атаки

Оборонці неба "приземлили" "Калібр".
Зранку 8 липня армія РФ завдала комбінованого і потужного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Росіяни випустили 38 ракет. Сили ППО знищили 30 повітряних цілей.
Про це повідомив командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.
Що запускала армія РФ:
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- чотири балістичні ракети "Іскандер-М";
- одну крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- дві крилаті ракети Х-22;
- три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- три балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
"Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим.
Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути", - наголосив Олещук.
Нагадаємо, близько 10:00 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Сирени лунали понад півтори години.
Зранку РФ масовано атакувала Україну ракетами. Моніторингові канали повідомили про зліт МІГів в РФ, запуски крилатих ракет "Калібр" та балістики.
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