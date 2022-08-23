"Кинджали", "Калібри" та Х-22: експерт назвав зброю, якою Росія може обстріляти Україну 24 серпня

В Україні є велика загроза ракетних обстрілів з боку Росії по мирному населенню і цивільних об'єктах у День Незалежності.

Існує велика загроза, що Росія на День Незалежності 24 серпня може вчинити терористичні атаки проти мирного населення України та завдати ударів по цивільних об'єктах. Для обстрілів прифронтових населених пунктів РФ, зокрема, має зенітно-ракетну систему С-300, а для обстрілів тилової частини України окупанти можуть використати ракети типу "Калібр", "Кинджал" та Х-22.

Про це 23 серпня в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1" розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Я впевнений, що можуть бути якісь терористичні атаки, та вони, я впевнений, таки й будуть з боку країни-терориста Російської Федерації саме на 24 серпня. Не виключаю, що це буде саме у ніч з 23 на 24 серпня, тому що вночі вони полюбляють більш за все застосовувати свою тактику терору проти цивільного населення, по цивільних об'єктах", - сказав він.

Коваленко зазначив, що загроза ракетних ударів по Україні - дуже велика.

"Бо від кінця липня ми спостерігали за тим, як біля кордонів України з боку Російської Федерації і Білорусі, а також на тимчасово окупованих територіях України концентрується велика кількість саме тієї зброї, яку вони застосовують по цивільних об'єктах. Це ракети до зенітно-ракетних комплексів С-300, які вони використовують як елемент терору по Миколаєву, по Харкову, Слов'янську, Краматорську, по багатьох населених пунктах та містах України, які розташовані на прифронтовій зоні. Ризики – дуже великі", - сказав експерт.

Також Коваленко додав, що є великі ризики, що армія РФ може завдати ударів по Києву та інших містах тилової частини України, застосовуючи вже іншу зброю ракетного типу.

"Я маю на увазі те, що на аеродромі в Шайківці (РФ – Ред.), там де базуються стратегічні літаки Ту-22М3, сконцентрували велику кількість Х-22 ("Буря" - надзвукова крилата протикорабельна ракета великої дальності – Ред.), які також можуть бути використані по території України", - каже фахівець.

За його словами, в тимчасово окупованому Криму росіяни збільшили боєкомплект крилатих ракет "Калібр". Крім того, РФ також може застосувати гіперзвукові "Кинджали", припускає експерт.

"Також відомо, що сьогодні вони мають у своєму розпорядженні концентрацію з менш ніж 40, але гіперзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал", які також можуть використовуватися по території України. Тобто загроза дуже велика", - резюмував він.

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів Америки закликає громадян США, які перебувають в Україні, залишити країну у зв'язку з підвищеною загрозою ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах найближчими днями.

Як відомо, Росія може завдати масованих ракетних ударів по Україні 24 серпня - в День Незалежності України. Тому українцям варто бути особливо пильними й не нехтувати повітряними тривогами.

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