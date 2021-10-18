Кінець епохи: у Житомирі знесли фабрику, яка виготовляла відомі шкарпетки

Підприємство продали кілька місяців тому.

У Житомирі знесли панчішну фабрику, яка виготовляла відомі шкарпетки під брендом "Легка хода".

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

За інформацією видання, знесли частину приміщення. До слова, інформація про продаж фабрики з'явилася навесні цього року. Пояснювали, що приміщення та підприємство продають окремо. Тимчасова керівниця "Екотекстилю" Ірина Іванець заявляла, що причина продажу - не фінансовий стан. Мовляв, боргів фабрика немає. Утім, ЗМІ писали, що причина, зокрема, це іпотечні борги - 32,5 млн.

Наразі підприємство переїхало до будівлі колишньої музичної фабрики, що на вулиці Жуйка. Натомість на території колишньої фабрики почалися демонтажні роботи. Станом на 18 жовтня на території залишилася адмінбудівля та головний цех, а на місці допоміжних цехів – пустир.

Зазначається, що новим власником приміщень став "Епіцентр К". Що побудують на тому місці, адміністрація ТЦ не повідомляє поки.

Своєю чергою, новинна компанія Pragmatika пише, що замість неї побудують гіпермаркет та багатоповерхівки.

Слід зауважити, що від 1990 років фабрикою, яку побудували у 1935-му, володіє приватна фірма "Екотекстиль". Під час Другої світової приміщення були зруйновані, але потім їх відновили. Фабрика стала одним з найбільших житомирських підприємств.

Як повідомлялося, за підсумком січня-серпня 2021 року промвиробництво зросло на 1,7%, зокрема у переробній промисловості – на 1,9%, добувній - на 1,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 1,6%.

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