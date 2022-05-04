Кінець кредитним канікулам: що зміниться від 1 червня у "ПриватБанку"

З 1 березня 2022 року до 1 червня "ПриватБанк" як багато інших банків запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками. Що зміниться у зв'язку із закінченнм канікул - у матеріалі ТСН.ua

Кредитні канікули надавали право клієнтам не вносити обов'язковий мінімальний платіж, банк не штрафував за прострочені платежі. З 1 квітня ПриватБанк частково повернули деякі тарифи, знизивши їх у порівнянні з довоєнним рівнем. Так, встановлено пільговий розмір кредитної ставки вдвічі менший ніж до війни - на рівні 1,7%. Проценти нараховуються у квітні, і у травні, але до 1 червня погашення платежу не буде обов'язковим.

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З 1 червня 2022 року ПриватБанк повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів. Про це повідомляє пресслужба банку.

"...Якщо у вас зараз труднощі, до кінця травня можете не вносити обов’язковий платіж. Але якщо поповните “кредитку”, ми будемо вам дуже вдячні. З червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами у червні ми повідомимо окремо"- така інформація оприлюднена в повідомленні.

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