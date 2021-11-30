Кінець справи про підготовку терактів: суд відхилив обвинувальний акт щодо Савченко та Рубана

Кінець справи про підготовку терактів: суд відхилив обвинувальний акт щодо Савченко та Рубана

В Офісі генпрокурора вже заявили, що хочуть оскарження цього рішення суду в апеляційному порядку.

Кінець справи про підготовку терактів у центрі Києва. Броварський суд відхилив обвинувальний акт у справі Надії Савченко та Володимира Рубана.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 листопада.

Варто зазначити, що у березні 2018 року тодішніх народну депутатку та керівника штабу громадської організації "Офіцерський корпус" арештували за підозрою у підготовці терактів. Нібито вони готувались обстріляти урядовий квартал.

У СІЗО вони провели понад рік. Після Савченко повернулася до Верховної Ради і допрацювала народним депутатом дев'ятого скликання.

Адвокати обвинувачених вважають, що справа розвалена. В Офісі генерального прокурора вже заявили, що розглядають питання щодо оскарження цього рішення суду в апеляційному порядку.