Кінець "бусифікації"?: новий наказ встановив чіткі вимоги до ТЦК та поліції щодо затримання військовозобов’язаних

Поліцейські, працівники ТЦК та СП і затримання військовозобов’язаного / Ілюстративне зображення / © ТСН

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Журналісти дізналися про спільний наказ для Нацполіції і ТЦК та СП, який чітко регламентує порядок перевірки документів, затримання та доправлення громадян до військкоматів. Документ встановлює жорсткі часові межі до трьох годин та зобов’язує копів вести суцільну відеофіксацію.

Про це пише «Думська».

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Видання отримало документ, який визначає порядок взаємодії поліції та ТЦК «щодо виявлення, адміністративного затримання та доправлення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення», пов’язані з мобілізацією.

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Згідно з документом, адміністративне затримання не може тривати понад три години. Затриманому мають видати відповідний протокол, а доправити його повинні до конкретно визначеного ТЦК. Водночас перевезення має відбуватися виключно автомобілем поліції.

Усі дії «груп оповіщення», згідно з документом, журналісти розподілили на окремі етапи.

Оголошення людей у розшук ТЦК

Перший етап — формування списків та оголошення осіб у розшук. ТЦК формує «базу порушників» і через електронну систему реєстру «Оберіг» надсилає до поліції відповідне офіційне звернення. Після цього правоохоронці вносять інформацію про кожну особу до бази даних інформаційного порталу Нацполіції.

Створення спільних груп оповіщення з поліції і ТЦК

Другий етап передбачає створення спільних груп оповіщення. Старшим такої групи визначають представника ТЦК, тоді як безпосередньо затримання здійснює поліцейський.

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Перевірки можуть проводити у скверах, парках та інших громадських місцях, на підприємствах і в організаціях, на блокпостах та пунктах пропуску, а також за місцем проживання громадян. Водночас перевірка за місцем проживання не означає права проникати до житла без відповідних законних підстав.

Перевірка документів військовозобов’язаних

Третій етап — перевірка документів. Документи у чоловіків віком від 18 до 60 років перевіряють поліцейські. Представники ТЦК своєю чергою перевіряють наявність військово-облікового документа та можуть вручити повістку.

Одночасно правоохоронці перевіряють за відповідними реєстрами, чи не перебуває людина в розшуку за зверненням ТЦК.

Хто має право на затримання військовозобов’язаного

Четвертий етап стосується затримання. Його можуть здійснювати виключно поліцейські та лише у разі виявлення відповідного правопорушення. Такий порядок також передбачений статтями 259–263 КУпАП та Законом «Про Національну поліцію».

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Водночас поліцейські мають виконати низку обов’язкових процедур:

повідомити затриманому про підстави затримання та його право на безкоштовну правову допомогу;

скласти протокол про адміністративне затримання;

забезпечити безперервну відеофіксацію всього процесу затримання за допомогою бодикамери;

застосовувати заходи примусу виключно відповідно до Закону «Про Національну поліцію».

Доправлення затриманих до ТЦК і термін затримання

П’ятий етап стосується доправлення затриманих до ТЦК. У документі зазначено, що людину мають доправити до найближчого ТЦК, до центру за місцем її реєстрації або до того військкомату, на території якого було виявлено правопорушення. Водночас різниця між цими варіантами не уточнюється.

Доправлення має здійснюватися виключно транспортом поліції. Зазначається, що поняття «транспорт поліції» може охоплювати не лише службові автомобілі з відповідним маркуванням, а й транспорт, переданий правоохоронцям, у якому перебуває поліцейський. Представники ТЦК можуть супроводжувати затриманого, однак самостійно доправляти його не мають права.

Окремо визначено часові обмеження. Адміністративне затримання може тривати не більше трьох годин від моменту фактичного обмеження свободи людини.

Фіксація доправлення до ТЦК та перевірка даних через «Оберіг»

Шостий етап — фіксація доправлення до ТЦК та перевірка даних громадянина через реєстр «Оберіг». Після цього центр комплектування формує та видає довідку про доправлення (супровід) на основі відповідної інформації з бази даних.

Водночас ця довідка є лише додатковим обліковим документом і не може замінити протокол про адміністративне затримання, який складає поліція.

Після доправлення можуть проводитися військово-лікарська комісія, розгляд справи про адміністративне правопорушення, уточнення персональних даних або взяття громадянина на військовий облік.

Сьомий етап передбачає щоденну звірку та контроль. Поліція і ТЦК мають щодня порівнювати дані про фактичну кількість затриманих та доправлених осіб. Результати такої звірки доповідають керівництву відповідних органів.

Документ про порядок взаємодії поліції та ТЦК щодо порушників мобілізації (3 фото) © Думська © Думська © Думська

Нагадаємо, раніше у жовтні стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16139, який пропонує змінити статтю 24 Закону «Про Національну поліцію» щодо адміністративного затримання та доправлення військовозобов’язаних до ТЦК. Мета ініціативи — привести ці норми у відповідність до Конституції України. Текст документа наразі недоступний, тому оцінити практичні наслідки поки неможливо.

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