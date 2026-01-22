ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
103
1 хв

Кінець епохи анонімів: в Україні взялися за власників найбільших Telegram-каналів

Telegram-канали «мільйонники» опинилися під прицілом БЕБ через ймовірні несплату податків і тіньові доходи.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БЕБ розслідує діяльність "Реальної війни", "Інсайдера" та інших гігантів Telegram

БЕБ розслідує діяльність «Реальної війни», «Інсайдера» та інших гігантів Telegram / © Бюро економічної Безпеки України

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) перевіряє можливу незаконну діяльність телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією.

Про це передає пресслужба БЕБ.

Наразі розпочато досудове розслідування. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства.

У Бюро наголосили, що телеграм-канали, які ведуть комерційну діяльність, підпадають під дію законодавства України та зобов’язані декларувати доходи і сплачувати податки.

Контекст

Раніше розслідування про Telegram-канали «мільйонники» опублікував нардеп Ярослав Железняк. Йдеться про пабліки «Інсайдер», «Україна Сейчас», «Україна Online», «Реальна війна» та «Times of Ukraine».

На думку Железняка, ці канали — «це бізнес, в якому обертаються мільярди, і які абсолютно не бачить податкова» і «медіаімперії, які вже по популярності у людей обігнали традиційні ЗМІ».

Нардеп назвав власників цих відомих пабліків:

  • Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук — Times of Ukraine, Україна Online

/ © Telegram-канал Ярослава Железняка

  • Андрій Сахаров — INSIDER UA

/ © Telegram-канал Ярослава Железняка

  • В’ячеслав Мішалов — Україна Сейчас

/ © Telegram-канал Ярослава Железняка

  • Вадим Климовець — Реальна війна

/ © Telegram-канал Ярослава Железняка

Раніше повідомлялося, що правоохоронці прийшли з обшуками до Сергія Дейнека — ексочільника ДПСУ.

