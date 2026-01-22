- Дата публікації
Кінець епохи анонімів: в Україні взялися за власників найбільших Telegram-каналів
Telegram-канали «мільйонники» опинилися під прицілом БЕБ через ймовірні несплату податків і тіньові доходи.
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) перевіряє можливу незаконну діяльність телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією.
Про це передає пресслужба БЕБ.
Наразі розпочато досудове розслідування. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства.
У Бюро наголосили, що телеграм-канали, які ведуть комерційну діяльність, підпадають під дію законодавства України та зобов’язані декларувати доходи і сплачувати податки.
Контекст
Раніше розслідування про Telegram-канали «мільйонники» опублікував нардеп Ярослав Железняк. Йдеться про пабліки «Інсайдер», «Україна Сейчас», «Україна Online», «Реальна війна» та «Times of Ukraine».
На думку Железняка, ці канали — «це бізнес, в якому обертаються мільярди, і які абсолютно не бачить податкова» і «медіаімперії, які вже по популярності у людей обігнали традиційні ЗМІ».
Нардеп назвав власників цих відомих пабліків:
Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук — Times of Ukraine, Україна Online
Андрій Сахаров — INSIDER UA
В’ячеслав Мішалов — Україна Сейчас
Вадим Климовець — Реальна війна
